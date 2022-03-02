Свыше 200 человек стали жертами взрывов мин на освобожденных территориях Азербайджана - министр
БАКУ /Trend/ - С периода завершения карабахского конфликта свыше 200 человек стали жертвами взрывов мин на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.
Байрамов отметил, что процесс разминирования освобожденных территорий продолжается.
"Однако мы по-прежнему теряем жизни людей. С периода завершения конфликта и по сегодняшний день свыше 200 человек стали жертвами взрывов мин на этих территориях», - сказал он.
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