Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что Азербайджан сожалеет, что продолжающаяся ситуация в Украине приводит к человеческим жертвам, особенно среди гражданского населения.

«Гражданское население и гражданская инфраструктура должны охраняться. Необходимо постоянно соблюдать права человека», - отметил Байрамов.

По его словам, продолжающийся гуманитарный кризис требует срочных мер для оказания помощи пострадавшим. В этой связи Азербайджан оказал гуманитарную помощь и призывает стороны к диалогу.

"Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу для скорой деэскалации ситуации", - отметил Байрамов.