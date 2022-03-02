Азербайджан представит проект резолюции о равном доступе к вакцинам от COVID-19 для всех стран - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан в сотрудничестве с Эквадором от имени Движения неприсоединения представит в этом году проект резолюции о равном доступе к вакцинам от COVID-19 для всех стран.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

Байрамов отметил, что аналогичная резолюция, предложенная Азербайджаном в прошлом году, была принята единогласно.

По его словам, с самого начала пандемии Азербайджан предпринял ряд шагов для обеспечения равного доступа к вакцинам.

«Азербайджан активно сотрудничает с другими странами для решения проблем, вызванных пандемией», - сказал Байрамов.