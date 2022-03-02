Восстановление освобожденных территорий остается одним из приоритетов Азербайджана - министр (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Восстановление освобожденных территорий остается одним из приоритетов Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

По его словам, после восстановления своей территориальной целостности Азербайджан приступил к восстановлению освобожденных территорий, с созданием экологически чистой зоны, где планируются проекты "зеленой энергетики", "умных" сел и городов.

"Завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией создает новые экономические возможности не только для Азербайджана, но и для Армении. Реконструкция и восстановление освобожденных территорий будут одним из основных приоритетов развития Азербайджана в предстоящие годы. Так, 1,3 миллиарда долларов из госбюджета страны уже были израсходованы в связи с этим в 2021 году", - сказал Байрамов.