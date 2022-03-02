Азербайджан неоднократно заявлял о своем намерении по охране культурных памятников на освобожденных территориях - министр (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан неоднократно заявлял о своем намерении по охране культурных памятников на освобожденных территориях, независимо от их принадлежности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО с просьбой организовать визит миссии на находившиеся на то время под оккупацией территории страны.

"Этот факт отражен в опубликованном в 2005 году отчете о деятельности ЮНЕСКО. Историко-культурное наследие Азербайджана в Армении постигла та же участь, что и наследие на находившихся под оккупацией территориях. Эти факты Азербайджан неоднократно доводил до сведения ЮНЕСКО и международного сообщества", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что Азербайджан неоднократно заявлял о своем намерении по охране культурных памятников на освобожденных территориях, независимо от их принадлежности.

"Наш опыт в сфере мультикультурализма может выступать как гарант этого", - сказал Байрамов.