Шуша вступает в эпоху возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter видео из освобожденного от оккупации города Шуша, сообщает Trend.

Шуша - культурная столица Азербайджана вступает в эпоху возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации и вандализма, говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)