Завершилась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 1-2 марта по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась поездка на освобожденные от оккупации территории делегации в составе руководящих лиц профильных государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации Президента, Координационного штаба, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, Самиром Нуриевым.

Как сообщает Trend, сначала президент АЗАЛ Джахангир Аскеров в Физулинском международном аэропорту проинформировал членов делегации о ходе работ по строительству аэропортов на освобожденных от оккупации территориях.

Затем председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев представил презентацию о работе, проделанной в связи с Общим планом освобожденных территорий.

После ознакомления с условиями, созданными в Физулинском международном аэропорту, состоялся осмотр сданной в эксплуатацию в Физули новой электростанции “Азерэнержи”.

Президент ОАО “Азерэнержи» Баба Рзаев подробно проинформировал о схеме существующего и перспективного электроснабжения на 2022-2026 годы Карабаха и Восточного Зангезура.

Члены делегации также ознакомились с работой, проделанной на дороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агдере. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал о технических показателях дороги.

Затем состоялось ознакомление с работами по разминированию, проводимыми на автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Миндживан-Агбенд. Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана Вугар Сулейманов подробно проинформировал о работе в этой сфере.

Далее министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал делегацию о работах, проводимых на железнодорожных линиях Горадиз-Агбенд и Барда- Агдам.

В Зангиланском районе министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал о работе, проделанной в «Экономической зоне долины Араз» и Агдамском промышленном парке. Делегация ознакомилась с ходом работ в Зангиланском аэропорту. Президент AЗАЛ Джахангир Аскеров сообщил, что строительные работы в аэропорту, протяженность взлетно-посадочной полосы которого составляет 3 тысячи метров, начались в мае прошлого года. Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы самолетов, в том числе тяжелые грузовые. Строительные работы планируется завершить в этом году.

Члены делегации также ознакомились в Зангилане с «умным селом». Министр сельского хозяйства Инам Керимов довел до внимания, что это село станет первым пунктом возвращения на освобожденные территории.

Затем делегация, посетившая Губадлинский район, ознакомилась здесь со служебными условиями в Отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы, осмотрела вооружение и технику.

2 марта в городе Шуша при участии руководящих лиц профильных государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации Президента Самиром Нуриевым состоялось совещание, посвященное работам на освобожденных от оккупации территориях. Прошли подробные обсуждения проделанной работы и реализованных проектов, был дан ряд необходимых поручений.

Затем члены делегации посетили исторические и культурные памятники города Шуша. Руководители соответствующих структур предоставили подробную информацию о реализуемых в Шуше проектах, работах по восстановлению и созиданию.

В завершение поездки делегация в составе руководящих лиц профильных государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации Президента, Координационного штаба, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, Самиром Нуриевым, посетила Ходжавендский район, на месте ознакомилась с работами по созиданию, проводимыми в Туге и Гадруте.

На этом поездка завершилась.