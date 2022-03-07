Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалью “Tерегги”
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалью “Tерегги”.
Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в общественно-культурной жизни Азербайджанской Республики, по случаю Международного женского дня – 8 Марта наградить медалью "Терегги" следующих лиц:
Агаеву Любовь Александровну
Ахундову Наджибу Новруз гызы
Ализаде Севиндж Аскерхан гызы
Афрасиябову Диляру Паша гызы
Иманову Мехрибан Тейяр гызы
Гасымову Бахар Командир гызы
Гахраманову Ягут Гахраман гызы
Мирзазаде Гюльгедем Абдулалы гызы
Мухтарову Диляру Алиаскер гызы
Рзаеву Язгюль Гасанали гызы
Саламову Гюльназ Мустафа гызы
Салехову Алмас Ягут гызы
Тагиеву Лейлу Чингиз гызы"