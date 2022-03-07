Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – государство, проводящее независимую политику, основанную на волеизъявлении и интересах народа

Политика 7 марта 2022 12:08 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – государство, проводящее независимую политику, основанную на волеизъявлении и интересах народа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – государство, проводящее независимую политику, основанную на волеизъявлении и интересах народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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