Двусторонние связи между Францией и Азербайджаном и впредь будут укрепляться в духе дружбы и доверия - Макрон

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что двусторонние связи между Францией и Азербайджаном и впредь будут укрепляться в духе дружбы и доверия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Франции Эммануэля Макрона Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"За эти годы Франция и Азербайджан смогли построить основывающиеся на партнерстве прочные связи в области экономики, культуры и образования, знаменательные такими успехами, как Французско-азербайджанский университет и французский лицей в Баку, считающиеся основой дружбы между Францией и Азербайджаном. Французское агентство развития осуществляет проекты в области инфраструктуры и коммуникаций.

Эти отношения, установленные на основе договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного в 1993 году Президентом Гейдаром Алиевым и Президентом Франсуа Миттераном, основываются на политическом диалоге самого высокого уровня, с которым я также очень тесно связан. Мы не забыли, что первые визиты, как Президент Азербайджана, Вы совершали во Францию.

Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция также полностью привержена своим обязательствам по поддержке усилий для справедливого, устойчивого мира и благосостояния в регионе.

Я приветствую конструктивный дух наших последних обсуждений, проводимых с Вами и премьер-министром Армении при председателе Совета Европейского Союза. Франция готова оказать поддержку для достижения подвижек по всем обсуждаемым темам. Я, в частности, особо думаю о затронутой нами теме, связанной с вопросом сохранения наследия и о миссии ЮНЕСКО.

Франция также намерена укреплять связи между Азербайджаном и Европейским Союзом в рамках приоритетов, определенных на прошедшем 15 декабря Саммите Восточного партнерства, в котором мы приняли участие.

Надеюсь, что наши двусторонние связи и впредь будут укрепляться в духе дружбы и доверия. Заверяю Вас, что Франция будет активно вносить для этого свой вклад", - говорится в письме.