Россия вербует сирийцев для ведения боевых действий в Украине - Wall Street Journal

БАКУ /Trend/ - Россия вербует сирийцев для ведения боевых действий в Украине, говорят данные США, передает Trend в понедельник со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным США, Россия, которая действует в Сирии с 2015 года, в последние дни вербует оттуда боевиков, надеясь, что их опыт ведения боевых действий в городских условиях поможет взять Киев и нанести сокрушительный удар по украинскому правительству. По словам американских экспертов, этот шаг указывает на возможную эскалацию боевых действий в Украине, сообщается в статье The Wall Street Journal.

Как отмечается, неясно, сколько боевиков было завербовано, но некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт. В статье также говорится, что другие данные о переброске сирийских боевиков в Украину неизвестны.

The Wall Street Journal отмечает, что, согласно данным, Россия предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы «поехать в Украину и работать в качестве охранников» на протяжении шести месяцев.

В свою очередь, согласно сообщению Reuters со ссылкой на Рамзана Кадырова, лидера Чеченской Республики, в Украину также были переброшены чеченские силы.

В статье также отмечается, что боевики сражаются и на стороне киевского правительства. Так, говорится в материале, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что 16 тысяч иностранцев вызвались воевать за Украину, что является частью того, что он назвал «интернациональным легионом».

Поскольку в Украину прибывают добровольцы из других стран, конфликт может стать новым центром притяжения для иностранных боевиков, считает Дженнифер Кафарелла, научный сотрудник Института изучения войны в Вашингтоне.

«Направление Россией иностранных боевиков из Сирии в Украину интернационализирует войну в Украине и, следовательно, может связать войну в Украине с более широкой межрегиональной динамикой, особенно на Ближнем Востоке», — сказала она.