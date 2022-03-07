В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание

БАКУ /Trend/ - 7 марта в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также другие уполномоченные офицеры.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные перед азербайджанской армией Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Была особо отмечена работа, проводимая благодаря вниманию и заботе руководства страны по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

Анализируя ситуацию на азербайджано-армянской границе и территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, министр обороны дал поручение по немедленному адекватному реагированию на возможные провокации в отношении азербайджанских подразделений, поддержанию высокого уровня боевой готовности, а также практической подготовке подразделений и пунктов управления.

Положительно оценив проводимые в войсках учения и курсы подготовки, министр в целях дальнейшего повышения боеспособности подразделений дал соответствующие поручения, наряду с дальнейшим повышением боеспособности частей, совершенствованием знаний и навыков командного состава, изучить возможности принятых на вооружение новых образцов оружия и техники, а также соответствующие указания о проведении учений, наряду с опытом, полученным в Отечественной войне, с учетом современных методов ведения боя, в соответствии с условиями реального боя в дневное и ночное время.

Генерал-полковник Гасанов поручил ускорить применение модели Вооруженных сил Турецкой Республики в азербайджанской армии, в том числе в области военного образования, в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Была подчеркнута необходимость уделить особое внимание материально-техническому и медицинскому обеспечению подразделений, улучшению условий службы личного состава, важности своевременного обеспечения военнослужащих теплой одеждой и питанием.

В ходе совещания была отмечена важность организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, совершенствования военной инфраструктуры, содержания дорог в горных районах в надлежащем состоянии и уделения особого внимания правилам безопасности.

Министр обороны также дал конкретные поручения должностным лицам по дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения войск в целях их постоянной готовности к выполнению боевых задач.

(Перевод: Фидан Мустафаева)