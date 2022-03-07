В Харькове под бомбардировками российских войск разрушаются жилые массивы и архитектура - народный художник Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Среди жертв в результате ударов российских войск по городам Украины на сегодня, по предварительным данным, около 15 граждан Азербайджана.

В их числе племянник известного скульптора, народного художника Украины Катиба Мамедова (автор памятника Низами Гянджеви в Харькове и других работ) - студент юридического факультета Гошгар Мамедов. Корреспондент Trend Life связался по телефону со скульптором, который в данный момент находится на железнодорожном вокзале в Харькове и пытается переправить в Азербайджан гроб с телом племянника.

"Очень трудно говорить. Ситуация очень плохая, город постоянно подвергается бомбардировке, разрушаются дома и жилые массивы, архитектура. Люди находятся в панике, стараются эвакуироваться из города, вокзал переполнен, очень тяжело", - сказал Катиб Мамедов.

Напомним, что племянник народного художника Азербайджана был ранен во время уличных боев в Украине, когда пытался укрыться в убежище. Это произошло 27 февраля в 9 утра, а скончался Гошгар в семь вечера. Его можно было спасти, но диверсанты помешали госпитализации. Его дочери, оставшейся без отца, 2,5 года...

(Автор: Вугар Иманов)