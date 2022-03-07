Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что якобы в результате обстрелов со стороны подразделений азербайджанской армии один военнослужащий ВС Армении погиб, а другой был ранен, является ложной и не имеет под собой никаких оснований.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана, целью распространения армянской стороной подобной дезинформации является сокрытие фактов недисциплинированности и ее последствий в армии этой страны.

Подразделения азербайджанской армии продолжают усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций, отмечает минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)