Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении Ходжалы, является провокацией - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянских СМИ информация о том, чтобы якобы азербайджанская армия открыла огонь в направлении населенного пункта Пирлер Ходжалинского района является ложной и носит провокационный характер.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Реальных оснований для распространения подобной провокационной информации о деятельности подразделений нашей армии нет", - отметили в министерстве.