Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на агдамском и нахчыванском направлениях – минобороны

БАКУ /Trend/ - 7 марта, в 18:45, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Паправанд Агдамского района, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Также сообщается, что 8 марта, в 07:30, вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

«Нашими подразделениями, дислоцированными в этих районах, приняты адекватные меры реагирования. В настоящее время обстановка в этих районах стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений», - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.