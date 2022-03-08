Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта.

Как передает Trend, в публикации говорится:

«Дорогие женщины! Желаю каждой из вас крепкого здоровья, бесконечной любви, полных радости дней и счастья!».