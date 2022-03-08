Председатель Совета министров Италии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 8 марта председатель Совета министров Итальянской Республики Марио Драги позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой. Было выражено удовлетворение подъемом отношений между двумя странами за этот период на уровень стратегического партнерства.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и Италия наладили плодотворное сотрудничество в экономической, торговой и энергетической сферах. Отмечена важность Южного газового коридора и его составной части Трансадриатического газопровода в сотрудничестве в энергетическом секторе. Было подчеркнуто, что Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию, а третье место – по поставкам газа.

Во время телефонного разговора были обсуждены успешные проекты сотрудничества в сферах культуры и образования и в этом контексте подчеркнута важность создания в Баку Итальяно-азербайджанского университета.

Стороны выразили согласие продолжить политический диалог и обмен взаимных визитов на высоком уровне в целях укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным темам, в том числе вокруг событий, происходящих в Украине.