Кабмин Азербайджана направил в международные организации письмо о попытках использования Лачинского коридора в военных целях

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана направил в ряд международных организаций и зарубежных госструктур письмо в связи с попытками использования Лачинского коридора в военных целях.

Как сообщает Trend в среду, это отражено в отчете Кабмина о деятельности в 2021 году.

В связи с попытками армянской стороны по использованию Лачинского коридора в военных целях, вопреки его назначению, от имени Азербайджанской Республики были направлены письма генеральным секретарям ООН, ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, действующему председателю ОБСЕ, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, министру иностранных дел РФ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)