Кабмин Азербайджана направил в международные организации письмо о попытках использования Лачинского коридора в военных целях
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана направил в ряд международных организаций и зарубежных госструктур письмо в связи с попытками использования Лачинского коридора в военных целях.
Как сообщает Trend в среду, это отражено в отчете Кабмина о деятельности в 2021 году.
В связи с попытками армянской стороны по использованию Лачинского коридора в военных целях, вопреки его назначению, от имени Азербайджанской Республики были направлены письма генеральным секретарям ООН, ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, действующему председателю ОБСЕ, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, министру иностранных дел РФ.
(Перевод: Фидан Мустафаева)
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