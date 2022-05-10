Гейдар Алиев заложил основу мощной армии Азербайджана, которая впечатлила весь мир в ходе 44-дневной войны – Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев заложил основу мощной армии Азербайджана, которая впечатлила весь мир во время 44-дневной войны. Об этом сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

«Гейдар Алиев уделял большое внимание построению армии, ее оснащению и профессиональной подготовке. И в 2020 году Вооруженные силы Азербайджана впечатлили весь мир во время 44-дневной второй Карабахской войны, когда суверенные азербайджанские территории были освобождены от армянской оккупации. Гейдар Алиев – архитектор современного высокоразвитого Азербайджана. Благодаря лидерству, мудрости и патриотизму общенационального лидера Гейдара Алиева удалось создать мощную армию и хорошо диверсифицированную национальную экономику. Внутренняя и внешняя политика, проводимая Гейдаром Алиевым, заложила фундамент для динамичного развития азербайджанского общества, и это развитие сегодня продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева, став источником вдохновения и направляющей силой для других европейских народов», - сказал Тейс.

Эксперт подчеркнул, что Гейдар Алиев – основатель демократического, независимого и процветающего Азербайджана, в котором обеспечены межконфессиональный диалог и мирное сосуществование представителей всех религий.

«Гейдар Алиев постоянно прикладывал большие усилия для продвижения Азербайджана на мировой арене. Благодаря его безупречному руководству и видению дипломаты, инженеры и ученые Азербайджана добились больших успехов во всем мире. За последние 50 лет в истории Европы трудно назвать такого главу государства, как Гейдар Алиев, который прививал бы своим соотечественникам такие ценности, как патриотизм, упорство, трудолюбие, честное служение обществу и желание укрепить экономику. Сегодня Азербайджан – страна со стабильным демократическим правлением, высокоразвитыми Вооруженными силами, оборонной промышленностью, национальной экономикой, которой завидуют самые богатые страны Европы. Основа всех этих свершений была заложена Гейдаром Алиевым. Эти приоритеты и национальные интересы сегодня отстаиваются и успешно реализуются под руководством Президента Ильхама Алиева», - сказал Тейс.

Эксперт также особо подчеркнул успешную энергетическую стратегию Гейдара Алиева, благодаря которой Азербайджан сегодня зарекомендовал себя в качестве надежного поставщика энергоресурсов.

«Под руководством Гейдара Алиева между Азербайджаном и США удалось наладить более тесное сотрудничество в энергетической отрасли. И сегодня Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа с месторождения «Шах Дениз» в Европу по трубопроводам. Баку и Вашингтон разделяют цель энергетической безопасности Европы и международного сообщества в целом. США высоко ценят приверженность Азербайджана сотрудничеству с западными странами по энергетическим вопросам. Все народы получают наибольшую выгоду, когда работают рыночные принципы и когда маршруты экспорта энергоносителей разнообразны и надежны», - сказал Тейс.