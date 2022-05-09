Успехи нашей страны являются торжеством стратегии Гейдара Алиева

10 мая - День рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева

Целый период, важный этап современной истории Азербайджана связан с именем и деятельностью нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. 34-летний период правления общенационального лидера Гейдара Алиева стал самым важным этапом развития в истории Азербайджана.

Сегодняшние успехи нашей независимой страны являются торжеством стратегии Гейдара Алиева. Неслучайно среди личностей, оставивших свой след в истории, имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева стоит в числе первых с точки зрения неоценимых заслуг перед Родиной и народом.

Основой всех достижений Азербайджана за время пребывания у власти общенационального лидера стали феномен Гейдара Алиева, его сила и гений, дальновидный и мудрый политический курс общенационального лидера.

У народа, забывшего свою историю, свое прошлое, нет будущего. Именно с этой точки зрения процессы, происходившие в Азербайджане в начале последнего десятилетия прошлого века, имели несоизмеримо большое значение для будущего страны. В первую очередь, следует однозначно признать, что события, произошедшие в июне 1993 года, были рассчитаны на то, чтобы стереть Азербайджан как государство с карты мира. В тот период некомпетентность людей, находившихся у власти в Азербайджане, откровенно предательская позиция некоторых лиц и продвижение личных амбиций поставили страну перед угрозой исчезновения. С одной стороны, армянские оккупанты при поддержке иностранных сил оккупировали наши исторические исконные земли, а с другой - внутри страны борьба за власть перерастала в гражданскую войну. В самый тяжелый для народа день в Баку прибыл общенациональный лидер Гейдар Алиев. Это было настойчивым требованием народа.

Возвращение общенационального лидера в Баку спасло Азербайджан. Угасающие мечты нации о независимости вновь возродились, у народа появилась вера в настоящее, надежда на завтрашний день. Гейдар Алиев, избранный председателем Верховного Совета в июне 1993 года, выступая перед народом, определил пути преодоления существующего государственного кризиса, основные направления внутренней и внешней политики независимого Азербайджанского государства.

Общенациональный лидер смело взял на себя миссию спасения народа и нашей государственности, предотвратив огромные реальные опасности. Таким образом, в стране спала многолетняя напряженность и конфронтация, республика была спасена от гражданской войны и угрозы распада. После длительных внутренних раздоров в стране установилась, хоть и хрупкая, но социально-политическая стабильность. Очередным показателем дальновидности и мудрости Гейдара Алиева стало начало переговоров по прекращению огня в Карабахе. Армянская сторона, остерегавшаяся в тот период контратак азербайджанской армии, также пошла на переговоры, и в мае 1994 года было объявлено о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

Приостановление войны и создание стабильности в Южно-Кавказском регионе повысили доверие иностранных нефтяных компаний к Азербайджану, и в сентябре того же года между SOCAR и ведущими нефтяными компаниями мира был подписан "Контракт века", положивший начало экономическому прогрессу в нашей республике. В Азербайджане появились время и возможность обуздать экономический спад, заняться формированием армии. Сегодня уже всем ясно, что если бы не эти судьбоносные шаги, предпринятые в то время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, то не удалось бы создать современное Азербайджанское государство и обеспечить территориальную целостность нашей страны благодаря грандиозной победе над армянским фашизмом. Таким образом, благодаря непобедимой политической воле Гейдара Алиева в стране была восстановлена общественно-политическая стабильность, в результате проводимой целенаправленной политики были установлены такие демократические принципы, как верховенство закона, защита прав человека. За период, прошедший с того дня, под руководством общенационального лидера в нашей стране были достигнуты большие успехи, проведены реформы, произошло экономическое возрождение, укрепилась армия. Благодаря усилиям Гейдара Алиева, как и во всех сферах, в экономической жизни нашей страны была заложена основа для значительных изменений. Под руководством общенационального лидера в короткие сроки была создана законодательная база для формирования в Азербайджане рыночной экономики, приняты целевые государственные программы, проведены институциональные реформы, предприняты соответствующие шаги для коренных изменений в имущественных отношениях. Основой стратегии, определенной Гейдаром Алиевым, было создание социально-ориентированной рыночной экономики, эффективное использование имеющихся ресурсов, интеграция в мировую экономику и, как следствие, повышение благосостояния граждан. В результате с целью последовательного и систематического осуществления реформ в экономической сфере общенациональный лидер обеспечил создание законодательной базы, соответствующей международным требованиям.

Гейдару Алиеву принадлежат исключительные и неоценимые заслуги в защите и развитии наших национально-духовных ценностей. Заложив основу идеологии азербайджанства, являющейся сегодня для азербайджанцев мира единым объединяющим фактором, общенациональный лидер еще больше укрепил нашу систему национально-духовных ценностей, спас ее от разрушения. Гейдар Алиев, всегда державший этот вопрос в центре внимания, учитывающий необходимость возвращения к нашим национально-духовным ценностям, создал основу для революционных шагов в этой области. Общенациональный лидер считал национально-духовные ценности важным атрибутом не только нашего национального, но и политического бытия – процесса государственного строительства. Общенациональный лидер, относящийся с неиссякаемой любовью к историческому прошлому, духовному наследию и системе национальных ценностей своего народа, говорил: "Привязанность каждого народа к себе, своим историческим корням, национально-духовным ценностям, созданным его предками, является большим фактором. И мы должны, используя прогрессивные духовные ценности мира, еще больше повышать культурный уровень нашего народа, воспитывать молодое поколение в более здоровом настроении, в чистом моральном духе”.

Работа, проводимая Гейдаром Алиевым в политико-идеологической плоскости в период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годах, выступала в качестве гаранта национального развития и солидарности. Как составная часть национально-идеологической политики в 1978 году по инициативе и благодаря напряженным усилиям общенационального лидера в Конституцию Азербайджанской ССР была включена статья, в которой говорилось, что "Азербайджанский язык является официальным государственным языком Азербайджанской ССР". Это был шаг, имеющий важное историческое значение с точки зрения сохранения и пропаганды нашего национального языка - функциональной единицы нашей национальной идеологии. Вслед за этим были приняты важные меры по защите национально-духовных ценностей.

Гейдар Алиев также заложил основы азербайджанского мультикультурализма. Общенациональный лидер, пришедший во второй раз к власти по настойчивому требованию азербайджанского народа, положил конец существующему в стране хаосу и произволу, избавил нашу страну от такой большой беды, как гражданское противостояние. В такой период существовала необходимость объединения вокруг общих ценностей представителей всех народов и религий, проживающих в Азербайджане. Провозглашая принципы идеологии азербайджанства, общенациональный лидер заложил основу светлого пути развития и прогресса нашей страны.

Работы, проделанные в 1993-2003 годах, в настоящее время с большим успехом продолжаются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. За период, прошедший со дня прихода к власти в Азербайджане Президента Ильхама Алиева, в стране были достигнуты важные успехи в области динамичного социально-экономического развития, демократического и современного государственного строительства. За эти годы Азербайджан добился больших успехов как в политической, так и в экономической сферах. Эти успехи отражают реалии сегодняшнего Азербайджана. Сегодня Азербайджан, сила, мощь и международный авторитет которого растут, каждый день завоевывает новые высоты, динамично развивается на основе идей Гейдара Алиева. Безусловно, в основе всех достигнутых успехов лежит политический курс, определенный Гейдаром Алиевым, и тот факт, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает этот политический курс. В результате успешной внутренней и внешней политики, проводимой после того, как 19 лет назад азербайджанский народ выразил доверие Президенту Ильхаму Алиеву, наша страна вступила в новый этап развития. Целенаправленное и успешное развитие Президентом Ильхамом Алиевым на протяжении всех этих лет политического курса Гейдара Алиева обеспечило сегодня решение важнейшей проблемы, стоящей долгие годы перед нашим государством и народом, а именно - освобождение оккупированных земель. Азербайджан уже является страной, создающей новые реалии. И эти реалии будут служить для повышения благосостояния нашего народа, превращения нашей страны в более могущественное государство. Имя и идеи нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, вышедшего на большую политическую арену в самые трудные и запутанные времена нашей истории во имя мира и счастливого будущего Азербайджана, навсегда останутся в сердцах нашего благодарного народа, в кровной памяти будущих поколений.

Кямаледдин Гафаров

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики