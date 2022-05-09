МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 77-й годовщиной Победы во Второй мировой войне

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 77-й годовщиной Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится:

«9 мая 2022 года исполняется 77 лет со Дня Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов. В этой связи мы с глубоким почтением отдаем дань памяти всем солдатам, офицерам и простым гражданам, которые внесли неоценимый вклад, проявили мужество и героизм для достижения Победы в одной из самых страшных войн в истории человечества.

Азербайджанский народ внес значительный вклад в достижение этой Победы. В войне приняли участие более 600 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана, более половины из них погибли или пропали без вести в районах боевых действий. За мужество, проявленное в годы войны, 123 гражданина Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. Героические сыновья нашего народа приняли активное участие в освобождении многих стран от фашизма.

Неоценим вклад Азербайджана в Победу путем поставок топлива. Во время войны 1941-1945 годов на долю Азербайджана пришлось более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел, производимых в Советском Союзе. Подавляющее большинство танков и самолетов Советской Армии, сыгравших решающую роль в достижении Победы над фашизмом во Второй мировой войне, приводилось в движение на топливе, которое поставляли бакинские нефтяники.

Азербайджанский народ продемонстрировал неоценимые трудовые подвиги и в тылу, самоотверженно трудился день и ночь для удовлетворения потребностей армии. Наш народ направил на фронт более семи тонн донорской крови, особо отличился в снабжении сражающейся армии продовольствием и теплой одеждой. Азербайджан максимально мобилизовал все свои ресурсы во имя Победы над фашизмом.

Азербайджанский народ отмечает Победу во Второй мировой войне 1941-1945 годов также с чувством радости в связи с Великой Победой, одержанной в результате 44-дневной Отечественной войны. Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность в рамках международных границ, всегда поддерживает борьбу за международное право и справедливость.

Память о всех наших сыновьях и дочерях, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также в 1941-1945 годы Второй мировой войны, будет жить вечно в сердцах азербайджанского народа».

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)