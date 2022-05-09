Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генпрокурором Саудовской Аравии (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Шейхом Саудом бин Абдаллахом Аль Муаджибом.

Как сообщает Trend, глава нашего государства, отметив успешное сотрудничество между нашими странами в различных сферах, подчеркнул высокий уровень политических связей. С удовлетворением вспомнив о своих визитах в Саудовскую Аравию, Президент Ильхам Алиев отметил, что гостеприимство, проявленное во время этих визитов, является ещё одним свидетельством братских отношений между нашими народами.

Глава нашего государства подчеркнул, что в Азербайджане с особой симпатией относятся к Королевству Саудовская Аравия. Потому что это одна из редких стран, не наладивших каких-либо дипломатических отношений с Арменией. Причиной этого была оккупация наших земель. Президент Ильхам Алиев отметил, что мы высоко ценим эту позицию. Глава нашего государства сказал, что освобождение наших земель от армянской оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны показало всему миру зверства армян, разрушение ими на оккупированных территориях всего, что было, в том числе 65 из 67 мечетей.

Подчеркнув, что после восстановления территориальной целостности нашей страны возросли возможности сотрудничества в экономической сфере, в том числе в энергетическом секторе, Президент Ильхам Алиев отметил, что с этой точки зрения вызывает удовлетворение интерес крупных компаний Королевства Саудовская Аравия к Азербайджану, расценил, как хороший пример этому закладку фундамента компанией ACWA Power этой страны Ветряной электростанции в Азербайджане.

Подчеркнув взаимную поддержку наших стран в международных организациях, глава нашего государства отметил, что связи между людьми, увеличение взаимных поездок и числа туристов создают благоприятную основу для дальнейшего развития нашего сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Шейха Сауда бин Абдаллаха Аль Муаджиба внесёт вклад в развитие двусторонних отношений.

Шейх Сауд бин Абдаллах Аль Муаджиб передал главе нашего государства приветствия Служителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мохаммеда бин Салмана бин Абдель - Азиза Аль Сауда.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать его приветствия Королю Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мохаммеду бин Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду.

Отметив, что увиденные в Азербайджане процессы развития вызывают у них чувство радости, гость сказал: "Хочу поздравить Вас с развитием, достигнутым в Вашей стране.

Мы много слышали об Азербайджане, достижениях Вашей страны в экономической, общественной и социальной сферах. Поздравляем Вас с великой Победой, освобождением за короткий срок Ваших земель".

Шейх Сауд бин Абдаллах Аль Муаджиб почтил светлую память великого лидера Гейдара Алиева в канун его дня рождения – 10 мая.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.