Во время зарубежных поездок нам всегда говорили: "Вы счастливые люди, что лидером вашей страны является Гейдар Алиев!" – Мансум Ибрагимов

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев всегда с особой теплотой и заботой относился к нашему древнему искусству мугама. При этом он придавал важное значение не только музыке, но и словам мугамных композиций. Об этом сказал в интервью Trend Life профессор Азербайджанской национальной консерватории, кавалер орденов "Шараф" и "Шохрат", народный артист Мансум Ибрагимов.

"Я считаю себя счастливым человеком из творческой среды, который неоднократно встречался с великим лидером Гейдаром Алиевым, беседовал с ним, выступал перед ним, принимал участие в различных концертных программах и государственных мероприятиях, в том числе за рубежом, которые посещал общенациональный лидер. Именно Гейдар Алиев в 1998 году присвоил мне почетное звание заслуженного артиста, а в 2002 году отметил Президентской премией. Впервые для меня было большой честью выступать перед великим лидером Гейдаром Алиевым в рамках празднования 500-летия со дня рождения великого поэта и философа Физули. Как известно, Гейдар Алиев всегда любил после театральных премьер заходить за кулисы и в доброй обстановке беседовать с деятелями культуры, интересоваться проблемами, давать наставления. С большим почтением вспоминаю, как он высоко оценил мое выступление в мугамной опере выдающегося композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", где я исполнил главную партию. Гейдар Алиев с особой теплотой заботился о деятелях культуры и искусства. Помню, как однажды он пригласил нас, творческих людей, в свой самолет, который летел из Ирана в Баку, и во время полета было много интересных бесед и наставлений великого лидера во имя дальнейшего развития и процветания нашей культуры, сохранения и пропаганды национального наследия", - сказал Ибрагимов.

По его словам, продолжателем такого отношения к мугамному искусству является Фонд Гейдара Алиева.

"Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева на протяжении многих лет прилагает все усилия во имя сохранения и развития мугамного искусства, его пропаганды во всем мире. Неслучайно в 2008 году ЮНЕСКО объявила азербайджанский мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. При поддержке Фонда Гейдара Алиева успешно реализовано множество значимых проектов, выпущены альбомы, проведены вечера, организованы концертные программы в стране и за рубежом. Одним из таких важных проектов является телевизионный конкурс мугама, проводящийся с 2005 года и давший нашему искусству десятки молодых талантливых исполнителей и музыкантов, среди которых уже есть ведущие солисты оперы и балета, телевидения и радио, Центра мугама, получившие заслуженные звания. Являясь членом жюри этого конкурса, с особой гордостью говорю, что 10 мая, в день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева стартует Восьмой телевизионный конкурс мугама, который вновь порадует любителей музыки", - сказал Ибрагимов.

По словам народного артиста, объявление Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году города Шуша культурной столицей Азербайджана, а также объявление 2022-го Годом города Шуша являются очень знаменательными событиями, отозвавшимися радостью и счастьем в сердце каждого азербайджанца.

"Отрадно отметить, что в Шуше - колыбели национальной культуры спустя много лет Фондом Гейдара Алиева вновь проводятся фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни поэзии Вагифа. Сегодняшнее развитие и процветание Азербайджана связано с именем Гейдара Алиева и продолжателем его дела, Президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня мы счастливы, что во главе с Верховным главнокомандующим наша доблестная армия разбила армянских агрессоров, освободила от почти 30-летней оккупации наши земли, которые оживают и восстанавливаются, и на них звучит мугам. Гейдар Алиев всегда говорил, что мы освободим родные земли от агрессора и вернемся в Карабах. Так и произошло! И ныне его душа радуется на небесах. Имя и дела Гейдара Алиева всегда будут жить в памяти и сердцах азербайджанского народа! Во время многочисленных зарубежных поездок нам всегда говорили: "Вы счастливые люди, что лидером вашей страны является такая личность, как Гейдар Алиев!", а ныне нам говорят такие слова про Президента Ильхама Алиева. И мы гордимся и счастливы этим!", - добавил Ибрагимов.