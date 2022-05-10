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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

Политика Материалы 10 мая 2022 14:32
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

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БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию, проведенных 2-7 мая в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 97 противопехотных и 35 противотанковых мин, а также 86 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщили во вторник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

По его данным, в указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 344 гектара.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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