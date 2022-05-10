Обезврежены мины, обнаруженные на Каспии - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 мая успешно завершился процесс обезвреживания шести крупных корабельных мин (КБ-1), обнаруженных на глубине до 60 метров в ходе территориальной разведки в азербайджанской акватории Каспийского моря, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, мины обезврежены соответствующими судами и специалистами ВМС Азербайджана во взаимодействии с другими государственными структурами и с соблюдением мер безопасности.

В процессе обезвреживания мин были задействованы четыре военных судна, четыре катера и 133 военнослужащих, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)