Обнародованы дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 13 мая.
Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены нижеследующие вопросы.
1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша" (третье чтение).
2. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "О предпринимательской деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе" (третье чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных пособиях" (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом" (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции" (третье чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики “Об общем образовании” (третье чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)" и "Об образовании" (третье чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в области охраны окружающей среды" (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (второе чтение).
14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение)
15. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности", "О лотереях" и "О физической культуре и спорте" (второе чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (второе чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Об обеспечении единства измерений" (второе чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (первое чтение).
19. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" (первое чтение).
20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение);
(Перевод: Нубар Кулузаде)