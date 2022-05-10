Обнародованы дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 18:04)

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 13 мая.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены нижеследующие вопросы.

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша" (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "О предпринимательской деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных пособиях" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики “Об общем образовании” (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)" и "Об образовании" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в области охраны окружающей среды" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение)

15. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности", "О лотереях" и "О физической культуре и спорте" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Об обеспечении единства измерений" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение);

(Перевод: Нубар Кулузаде)