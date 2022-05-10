Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также совершили поездку в город Шуша.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о заключительных отделочных работах в административном здании в Шуше и проделанной вокруг здания работе по благоустройству.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, которые будут проведены Фондом Гейдара Алиева в Бане пресной воды (Şirin su hamamı), доме тариста, композитора и мастера, усовершенствовавшего азербайджанский тар, Садыгджана, комплексе имения Махмендаровых.

Глава государства и Первая леди также ознакомились с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Shusha Boutique Hotel и Шушинском реальном училище.

Затем Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Шуша Шушинского центра цифрового управления ОАО “Азеришыг”.

После этого глава государства выступил с обращением.