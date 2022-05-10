Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Шуше с работами по восстановлению дома, где в свое время жил известный тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший азербайджанский тар, Садыгджан.

Как сообщает Trend, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было сообщено, что здание, расположенное в центре города Шуша, в квартале Мердинли, утратило до 80 процентов первоначального облика. В остальных частях здания наблюдаются конструктивные трещины, оно находится в аварийном состоянии.

Восстановительные работы в доме Садыгджана также будет осуществлять Фонд Гейдара Алиева. Дом с четырехугольной плановой структурой является двухэтажным. Здание построено в характерном для Шуши архитектурном стиле.

Отметим, что Садыгджан, родившийся в 1846 году в Шуше, является одним из известных азербайджанских таристов. Он усовершенствовал тар, добавив белые резонансные и желтые основные струны и увеличив количество струн с 5 до 11. Садыгджан впервые стал исполнять на таре, держа его на груди. Именно усовершенствованный им азербайджанский тар, получив широкое распространение на Кавказе и в Средней Азии, превратился в символ нашей национальной музыки. Садыгджан также был талантливым композитором. Он написал несколько рянгов к мугамам “Орта Сегях” и “Баяты-Шираз”.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также были проинформированы о проекте комплекса новой мечети, которая будет построен в Шуше.

Отмечено, что работы по проектированию мечети завершились, и уже начались строительные работы.