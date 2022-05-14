Рады поделиться европейской культурой с Азербайджаном - Петер Михалко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы рады поделиться европейской культурой с Азербайджаном.

Об этом сказал в субботу посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на открытии Eurovillage в Приморском национальном парке Баку.

«Eurovillage - это окно в Европу, возможность увидеть, узнать и насладиться разнообразной культурой ЕС. Мы рады разделить этот праздник с нашими азербайджанскими друзьями и сообщить им о прочном партнерстве, которое ЕС и Азербайджан выстраивают сообща», - сказал Михалко.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев в своем выступлении отметил, что культура - это один из инструментов, который движет нашими достижениями.

По его словам, Азербайджан является домом для некоторых культур и народов.

«В этом смысле Eurovillage имеет особое символическое значение. ЕС - важный партнер Азербайджана не только в экономическом плане, но и в культурном. Азербайджан открыт для новых культурных ценностей», - сказал Алиев.

После продолжительного перерыва EuroVillage возвращается в Приморский национальный парк Баку, предоставляя общественности захватывающую возможность больше узнать о ЕС, его ценностях и деятельности, включая долгосрочное сотрудничество и партнерство с Азербайджаном.

Посетители EuroVillage смогут больше узнать о ЕС, посетив стенды его стран - участниц и ознакомившись с проектами, поддерживаемыми Евросоюзом в Азербайджане в сферах образования, регионального развития, здравоохранения и т.д.