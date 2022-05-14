Ложь и клевета во время второй Карабахской войны еще раз напомнили о важности борьбы с дезинформацией - Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Вопросы в сферах медиа и коммуникации, социальных медиа, борьба с дезинформацией имеют жизненно важное значение для обеспечения нашей политической и социальной жизни. Ложь и клевета, с которыми мы столкнулись во время второй Карабахской войны, еще раз напомнили о важности этого вопроса и необходимости объединения. В течение 44 дней напряженная борьба велась не только на поле боя, но и в других сферах, среди которых печатные и визуальные медиа, социальные медиа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам 4-го заседания министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств в Стамбуле.

Президент Турции отметил, что "цифровой фашизм" препятствует получению людьми в мире точных и непредвзятых новостей, и в частности сказал, что социальные медиа, в которых не соблюдаются правила и этические ценности, несут риски для обществ.

(Перевод: Нубар Кулузаде)