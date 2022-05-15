Председатель Законодательной палаты парламента Узбекистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 15 мая в Азербайджан с официальным визитом прибыла парламентская делегация во главе с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева парламентскую делегацию Узбекистана встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов, послы двух стран Гусейн Гулиев, Бахром Ашрафханов и другие официальные лица.

В ходе визита узбекская делегация проведет ряд официальных встреч в Азербайджане и примет участие в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Официальный визит завершится 19 мая.