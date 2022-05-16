В Азербайджане на создание образовательных учреждений модульного типа выделены пять миллионов манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - 16 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о продолжении работ по созданию на территории Азербайджана образовательных учреждений модульного типа.

В документе говорится, что в целях продолжения работ по созданию на территории Азербайджанской Республики образовательных учреждений модульного типа министерству образования из средств, предусмотренных в подпункте 1.8.3 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", утвержденного распоряжением номер 3143 от 10 февраля 2022 года Президента Азербайджана, выделяются в соответствии с приложением к данному распоряжению пять миллионов манатоов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствии с распределением, предусмотренным в приложении к настоящему распоряжению.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.