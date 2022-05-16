Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию, проведенных 9-14 мая в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 183 противопехотные и 59 противотанковых мин, а также 493 неразорвавшихся боеприпаса.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

По его данным, в указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 399 гектаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)