Внесены изменения в ”Порядок привлечения займов и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики"

БАКУ /Trend/ - 16 мая Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Порядок привлечения займов и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики", утвержденный указом номер 410 от 18 декабря 2018 года Президента Азербайджана.

Согласно указу, документ дополняется пунктом 1.2-2 следующего содержания:

"1.2-2. Пункты данного Порядка не распространяются в период действия договора об управлении на юридическое лицо, являющееся организатором лотереи и (или) оператором спортивного тотализатора и переданное в управление на основании договора, паи (акции) которого полностью принадлежат государству".