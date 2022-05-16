В Администрации Президента Азербайджана состоялась очередная встреча в рамках диалога с политпартиями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Ильхама Алиева в рамках процесса политического диалога, осуществляемого в стране, продолжаются встречи и дискуссии с руководителями политических партий. 16 мая состоялась встреча заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалята Велиева с председателем партии "Движение национального возрождения" Фараджем Гулиевым.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана, на встрече Адалят Велиев коснулся вопросов реформ, проводимых под руководством главы государства, второй Карабахской войны, новых геополитических реалий, возросшей роли Азербайджана на мировой политической арене, компенсации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате оккупации, Большом возвращении в Карабах и других актуальных вопросов.

Адалят Велиев широко проинформировал о политическом диалоге, роли политических партий в обществе, конструктивном сотрудничестве с оппозицией и сформировавшейся здоровой среде. Подчеркнув важность работы, проделанной в соответствующем направлении, он сказал, что условия, созданные благодаря политической воле главы государства для развития партий, напрямую отражают значение, которое придается руководством страны демократическим ценностям в вопросах государственного строительства.

Он также отметил, что служащие дестабилизации радикальные тенденции, угрожающие национальным интересам, отвергаются обществом и подвергаются жесткой критике. Политическая стабильность в Азербайджане на протяжении многих лет является основой устойчивого развития, составной частью национальных интересов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным вопросам, связанным с повседневной деятельностью политических партий, общественным авторитетом партий, их обеспечением штабами, представлением финансовой отчетности.

Фарадж Гулиев высоко оценил единство общества в ходе 44-дневной Отечественной войны, и, говоря о солидарности, проявленной обществом, в том числе политическими партиями, подчеркнул солидарность возглавляемой им партии с государством в общенациональных вопросах и вопросах государственности. Было отмечено, что партия также поддерживает позицию государства по заключению мирного договора с Арменией. Фарадж Гулиев высоко оценил шаги, предпринятые во внешней политике, отметив, что проводимая в этом направлении политика в скором времени обеспечит стабильность и устойчивую безопасность в Кавказском регионе в целом. Также на встрече были высоко оценены успехи, достигнутые в стране в борьбе с пандемией. Было подчеркнуто, что опыт, полученный в этой области, является примером для других стран.

В завершение встречи Адалят Велиев еще раз подчеркнул важность конструктивного сотрудничества и пожелал Фараджу Гулиеву и возглавляемой им политической партии успехов в будущих шагах в направлении укрепления государственности страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)