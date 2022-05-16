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Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за карабахского скакуна, преподнесенного королеве Елизавете II

Политика Материалы 16 мая 2022 17:21
Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за карабахского скакуна, преподнесенного королеве Елизавете II

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп поблагодарил Азербайджан за карабахского скакуна, преподнесенного eе Величеству королеве Елизавете II в подарок от Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, Шарп выразил свою благодарность в публикации в официальном аккаунте в Twitter.

Отметим, что королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла в Виндзорском дворце делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджана Эльчином Гулиевым в рамках традиционного Виндзорского Королевского конного шоу, которое прошло с 12 по 15 мая.

Ее Величеству королеве Елизавете II, которая всегда с большим интересом наблюдает за выступлениями представителей Азербайджана в рамках Виндзорского Королевского конного шоу, был преподнесен подарок Президента Азербайджана Ильхама Алиева – карабахский скакун Шохрат.

Конь, подаренный королеве, был доставлен в Виндзорский замок и передан вместе с сертификатом, содержащим о нем всю информацию.

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