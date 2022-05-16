Премьер-министр Азербайджана совершил визит в ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Как сообщили Trend в понедельник в Кабмине Азербайджана, в Международном аэропорту Абу-Даби премьер-министра встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаил аль-Мазруи. В ходе короткой встречи с Сухаилом аль-Мазруи премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля, Президента ОАЭ Шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайана.

Затем премьер-министр в резиденции Президента ОАЭ встретился с Президентом Шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном. От имени Президента, правительства и народа Азербайджана главе государства были выражены глубокие соболезнования в связи с кончиной Шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайана. Были подчеркнуты его большие заслуги в развитии связей между ОАЭ и Азербайджаном. В то же время была выражена уверенность в дальнейшем процветании ОАЭ под руководством нового Президента ОАЭ, а также продолжении успешного развития связей между двумя странами.

Премьер-министр Али Асадов также встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, выразил ему глубокие соболезнования.

На встречах было особо подчеркнуто успешное развитие связей между двумя странами, выражена уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)