Достигшие высокого уровня отношения между Турцией и Азербайджаном продолжают развиваться - Анализ

БАКУ /Trend/ - 14 мая в Турции состоялась церемония открытия аэропорта Ризе-Артвин. В ней приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Главы государств выступили на церемонии открытия. Выступление Президента Ильхама Алиева было встречено местными жителями с большим воодушевлением.

Как сказала Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова, участие Президента Ильхама Алиева в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин еще раз показало, что достигшие высокого уровня отношения между Турцией и Азербайджаном продолжают развиваться.

"Роль лидеров обоих государств в развитии братских и союзнических отношений между двумя странами неоценима. Следует подчеркнуть, что Азербайджан при каждом своем успехе хочет видеть Турцию рядом, и то же самое можно сказать о Турции. При осуществлении важных проектов в обеих странах оба лидера принимают участие в мероприятиях по этому случаю. В качестве примера можно отметить участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 26 октября 2021 года в церемонии открытия аэропорта Физули и участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции", - сказала депутат.

По ее словам, среди компаний, привлеченных к восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана, больше всего именно турецких компаний. "Турецкая компания, которая построила аэропорт, также является одной из компаний, участвующих в восстановительных работах в Карабахе. Это еще раз показывает, что братский турецкий народ вносит свой вклад в превращение освобожденных территорий в цветущий край. Эти отношения между двумя странами служат не только их развитию, но и укреплению связей в тюркском мире, и я бы даже сказала, сыграют роль своего рода локомотива", - сказала Гусейнова.

Депутат отметила, что в мире много братских народов, но поднять это братство до уровня союзничества - непростая задача. Однако Азербайджан и Турция являются примером для мира в этом вопросе. Шушинская декларация - пример этого союзничества и братства.

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов так же сказал Trend, что отношения между Азербайджаном и Турцией являются примером для всего мира.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда вместе, и в радостные, и в горестные дни.

"Участие Президента Ильхама Алиева в открытии аэропорта Ризе-Артвин еще раз показало, что связи между двумя братскими странами вечны и нерушимы. В мире много братских народов, но государств с подобными отношениями не существует. Азербайджан и Турция всегда предпринимают шаги, способствующие более тесным связям между тюркскими государствами", - сказал Османов.

Депутат отметил, что азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева победила врага в 44-дневной войне и освободила земли страны от оккупации. Создав новые реалии этой исторической Победой, Азербайджан стал одним из важнейших игроков в регионе. С подписанием на этом фоне Шушинской декларации отношения между двумя братскими странами - Азербайджаном и Турцией - поднялись до уровня союзничества.

Он подчеркнул, что обе страны добились больших успехов, в обеих странах наблюдается развитие во всех сферах.

"Главы двух стран, проводя независимую и служащую национальным интересам политику, вносят вклад в развитие своих государств. В то же время братские отношения между лидерами Азербайджана и Турции внесли большой вклад в развитие связей не только между нашими государствами, но и во всем тюркском мире", - сказал Османов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)