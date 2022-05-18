Президент Литвы ожидает, что азербайджанский газ однажды начнет поступать и в его страну - офис главы государства (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает, что однажды азербайджанский газ начнет поступать и в его страну. Об этом сообщили Trend в офисе Президента Литвы по случаю его визита в Баку.

"Война в Украине стала для Европы экстренным вызовом в плане диверсификации поставок энергоресурсов. Поскольку ЕС стремится покончить со своей зависимостью от ископаемого топлива из России, страны ЕС чрезвычайно заинтересованы в укреплении энергетического сотрудничества с альтернативными поставщиками энергоносителей и диверсификации источников поставок, включая получение больших объемов природного газа из Азербайджана. Мы ценим Азербайджан как надежного партнера ЕС в энергетической сфере. Президент ожидает, что однажды азербайджанский газ начнет поступать в Литву. Глава государства считает, что это станет возможным благодаря новому газопроводу, связывающего Литву и страны Балтии с Европейской газовой сетью (GIPL), мощностям литовского СПГ-терминала, газопроводам, связывающим Азербайджан с Европейским союзом, и нашим целям по углублению сотрудничества", - сказали в офисе главы государства.

Учитывая роль Азербайджана в мировой торговле, возникают более широкие инвестиционные возможности в сфере логистики, отметили в пресс-службе Президента Литвы.

«В Литве хорошо развит сектор возобновляемой энергетики. В то же время у Азербайджана есть потенциал для увеличения поставок энергоресурсов в Евросоюз, в том числе в Литву. Мы знаем, что Азербайджан стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии. Литва имеет прочные позиции в развитии сектора возобновляемой энергетики, в особенности солнечной энергетики. Литовские компании могут предложить солнечные модули высокого качества, основанные на большой эффективности и долговечности. Кроме того, "зеленый" рост идет рука об руку с "умными" решениями. Потенциал Литвы в "умных" решениях расширяет возможности сотрудничества", - сказали в офисе главы государства.

Как отметили в ведомстве, Азербайджан является чрезвычайно важным партнером Литвы в Кавказском регионе.

"Мы по-прежнему заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений в духе Совместной декларации о стратегическом партнерстве от 13 сентября 2007 года. Литва как член ЕС и НАТО надеется на активизацию двустороннего сотрудничества во многих областях: экономической, культурной и образовательной. В Азербайджане Президента Литвы будет сопровождать многочисленная бизнес-делегация. Литовский бизнес проявляет большой интерес к развитию двусторонней торговли с Азербайджаном, особенно в сферах ИКТ, инноваций, транспорта и логистики, а также энергетики. Президента Литвы также будут сопровождать представители сферы образования. Ректоры литовских университетов стремятся развивать сотрудничество в сфере высшего образования. Азербайджан является важным партнером для всего ЕС. Мы с нетерпением ожидаем прогресса в переговорах по новому соглашению ЕС-Азербайджан. Оно позволит активизировать экономическое сотрудничество между Азербайджаном и странами ЕС во многих областях. Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества являются экономика, торговля, энергетика, транспорт и образование. В то время как Литва заинтересована в диверсификации импорта энергоресурсов, интерес Азербайджана заключается в импорте продуктов питания, где наш бизнес может многое предложить. Литве также есть что предложить в области инноваций и высоких технологий, информационных технологий и развития возобновляемых источников энергии", - сказали в офисе Науседы.

В ведомстве отметили, что благодаря прочному партнерству и успешным проектам в прошлом, Литва готова рассматривать Азербайджан в качестве сильного партнера в сфере высшего образования.

"Мы ищем возможности для подготовки программ обучения по двойным/совместным дипломам с азербайджанскими университетами и налаживания партнерских отношений на государственном уровне по подготовке и переподготовке специалистов, что могут предложить наши вузы. Литва стремится диверсифицировать импорт природного газа, и сотрудничество с Азербайджаном в этой области может быть более интенсивным. Таким образом, необходимо изучить перспективы и возможности наших стран в сфере энергетики. До сегодняшнего дня литовско-азербайджанские экономические отношения не были чрезвычайно интенсивными. Двусторонний товарооборот составляет немногим более 50 миллионов евро. Литовские инвестиции в Азербайджан можно назвать умеренными. Сотрудничество в области транспорта и логистики между нашими странами имеет большой потенциал. Литва как страна ЕС с хорошо развитой автомобильной, железнодорожной, интермодальной и морской портовой инфраструктурой и услугами предлагает выгодный с точки зрения логистики выход на рынок ЕС. Литва заинтересована в изучении потенциала транспортного коридора ТРАСЕКА (Европа-Кавказ-Азия), который предлагает уникальную возможность для развития Транскаспийского железнодорожного коридора в качестве жизнеспособной альтернативы существующим маршрутам из Азии в Европу", - заявили в офисе Президента Литвы.

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