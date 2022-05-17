ЕС продолжает поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - ЕС продолжает поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал во вторник посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, отвечая на вопросы журналистов в рамках бизнес-форума ЕС-Азербайджан, передает Trend.

По его словам, ЕС поддерживает налаживание мирных отношений на Южном Кавказе путем конкретных инициатив.

«ЕС также поддерживает процесс разминирования и любые проекты по восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана», - сказал Михалко.

Он добавил, что сотни европейских компаний заинтересованы в участии в восстановительных работах в различных секторах экономики.