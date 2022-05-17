БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана отреагировало на заявление посольства Великобритании, передает Trend во вторник.

Как отмечается в распространенном МВД сообщении, 14 мая 2022 года группа лиц провела несогласованную с соответствующими государственными структурами акцию на Площади фонтанов на территории Сабаильского района Баку. Несмотря на то, что акция была проведена с нарушением закона Азербайджана "О свободе собраний", сотрудники полиции не вмешивались в акцию, а наоборот, обеспечивали безопасность участников, и в итоге было озвучено соответствующее заявление.

"Во время акции никаких инцидентов зафиксировано не было, как и не было задержаний. Однако в тот же день посольство Великобритании в Азербайджане распространило недостоверную информацию о серьезном вмешательстве полиции в акцию и наличии большого количества задержанных. Это неприемлемо, а также является необоснованным вмешательством во внутренние дела Азербайджана. В то время как организаторы и участники этой акции сочли, что она прошла нормально, а поведение полиции было удовлетворительным, посольство Великобритании в Азербайджане дало неверную оценку данной акции и выступило с обвинительными заявлениями, что не является понятным. Мы расцениваем это заявление как попытку подрыва репутации полиции, выполняющей свои служебные обязанности.

Призываем посольство Великобритании в Азербайджане опровергнуть распространенное заявление и признать допущенную ошибку. Надеемся, что посольство Великобритании в Азербайджане будет проводить деятельность, служащую развитию сотрудничества и искреннего диалога между двумя странами, и воздерживаться от попыток создания искусственных политических барьеров», - отмечает МВД.

(Перевод: Фидан Мустафаева)