Председательство в ПА ОЭС перешло к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Председательство в Парламентской ассамблее (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло к Азербайджану.

Как сообщает Trend, председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая во вторник на 3-м годовом заседании ПА ОЭС в Баку, отметила, что Милли Меджлис в этот период предпримет шаги для усиления деятельности Парламентской ассамблеи.

По ее словам, Азербайджан придает большое значение деятельности в рамках ПА ОЭС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)