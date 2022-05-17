Минская группа ОБСЕ за 30 лет не смогла решить конфликт - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Турция всегда поддерживала и будет поддерживать Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, выступая во вторник на третьей Общей конференции ПА ОЭС в Баку.

Он отметил, что азербайджанские земли были оккупированы, международные организации признали оккупацию и для решения проблемы была создана Минская группа ОБСЕ.

«Однако эта организация в течение более 30 лет не смогла решить проблему. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил от оккупации свои территории. Мы всегда поддерживали Азербайджан в его борьбе и будем продолжать это делать. Позиция Азербайджана справедлива, страна боролась за свои территории», - сказал Шентоп.

(Перевод: Фидан Мустафаева)