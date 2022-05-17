В период председательства Азербайджана в ПА ОЭС мы еще больше укрепим наши связи - председатель Нацассамблеи Пакистана

БАКУ /Trend/ - В период председательства Азербайджана в ПА ОЭС мы еще больше укрепим наши связи.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана Раджа Первез Ашраф, выступая во вторник на третьей Общей конференции Парламентской Ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества в Баку.

Он отметил наличие прочной основы для налаживания крепкого сотрудничества в рамках организации.

"Благодарю Азербайджан за искреннее гостеприимство и организацию этого мероприятия на высоком уровне. Для меня большая честь принять участие в этом мероприятии в Азербайджане. Наши общества близки друг другу, у нас много общего. Наш регион разделяет одну судьбу. Мы ищем решения региональных проблем, и важны наши общие усилия для обеспечения благополучия региона. Надеюсь, что в период председательства Азербайджана мы еще больше укрепим наши связи», - сказал Раджа Первез Ашраф.

(Перевод: Фидан Мустафаева)