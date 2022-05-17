Спикер парламента Азербайджана встретилась с зампредседателя парламента Ирана

БАКУ /Trend/ - 17 мая председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Исламского консультативного совета Ирана Али Никзадом, прибывшим в Баку для участия в третьей Общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

После обмена приветствиями Сахиба Гафарова отметила заинтересованность Азербайджана в развитии двусторонних и многосторонних связей с Ираном, упомянув свой прошлогодний визит в Иран и встречи и беседы в рамках визита. Две страны связывают узы дружбы и добрососедства, добавила она.

Касательно межпарламентских связей двух стран было отмечено, что законодательные ассамблеи играют существенную роль в продвижении двусторонних отношений.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала иранского гостя о новых реалиях в регионе после победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне. После завершения конфликта Азербайджан начал обширную работу по восстановлению своих земель, освобождённых от армянской оккупации.

Заместитель председателя Исламского консультативного совета Али Никзад сказал, что рад находиться в Азербайджане. Он выразил благодарность за высокий уровень организации и проведения третьей Общей конференции ПА ОЭС и отметил значимость прошлогоднего визита в Иран азербайджанской парламентской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса и встреч, проведённых во время этого визита. Зампредседателя Исламского консультативного совета сказал, что развитие межпарламентских связей служит общим целям двух стран, и что в этом контексте весьма важны визиты парламентских делегаций.

Али Никзад выразил уверенность в скором восстановлении освобождённых от оккупации территорий Азербайджана и возвращении вынужденных переселенцев в родные края.

Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим общий интерес.