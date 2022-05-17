Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 17 мая прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президента Литовской Республики Гитанаса Науседа и его супругу Диану Науседа встречали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.