Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с объявлением Месячника прав человека

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к государственным и местным органам самоуправления, научным, образовательным и медицинским учреждениям, институтам гражданского общества в связи с объявлением Месячника прав человека.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"На различных этапах развития Азербайджана был разработан и утвержден ряд стратегически важных документов - государственная программа, национальный план действий и программа, служащие повышению эффективности защиты прав человека.

Следует отметить, что первый в нашей стране стратегический государственный документ в области прав человека - государственная программа по защите прав человека был утвержден общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 18 июня 1998 года. Эта госпрограмма определила обеспечение прав человека в качестве одного из основных направлений государственной политики. Учитывая это, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 июня 2007 года, ежегодно 18 июня в Азербайджане отмечается День прав человека.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджана объявляю в стране Месячник прав человека (18 мая - 18 июня). В связи с этим призываю государственные и местные органы самоуправления, научные, образовательные и медицинские учреждения, институты гражданского общества, в том числе неправительственные организации и СМИ, присоединившись к этой инициативе, организовать в рамках месячника ряд мероприятий, посвященных правам человека.

Основной целью месячника является усиление деятельности, осуществляемой в области защиты и пропаганды прав человека, информирование общественности о достигнутых успехах, определение предстоящих задач по устранению существующих проблем, а также развитие правового мышления и правовой культуры населения, акцентирование внимания на недопустимости дискриминации.

Неотложные профилактические и защитные меры, принимаемые на государственном уровне по борьбе с коронавирусной инфекцией, дали свои положительные результаты. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране поэтапно смягчается особый карантинный режим.

На основании соответствующего решения, принятого Оперативным штабом при Кабмине, разрешено проведение всех массовых мероприятий. Поэтому считаю, что мероприятия по правовому просвещению могут проводиться в традиционной, гибридной и онлайн-форме.

В рамках месячника призываю всех внести свой вклад в проведении просветительских мероприятий, посвященных правам человека, подготовку социальных роликов, пропаганду прав человека в СМИ и социальных сетях, эффективную защиту прав человека, развитие правового мышления и правовой культуры в обществе".

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)