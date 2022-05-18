Президент Ильхам Алиев: Мы довольны уровнем нашего сотрудничества с Литвой

БАКУ /Trend/ - Мы довольны уровнем нашего сотрудничества с Литвой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, находящимся с визитом в Азербайджане.

"Уверен, что Ваш визит внесет важный вклад в развитие двусторонних связей. Мы довольны уровнем нашего сотрудничества. В рамках Вашего визита состоится ряд мероприятий, в том числе бизнес-форум. Есть большой взаимный интерес к практической деятельности между нашими деловыми кругами.

Конечно, среди вопросов, которые мы сегодня обсудим, - наши политические связи, политический диалог, ситуация в регионе, и я действительно рад возможности встретиться в Баку. Два года назад у нас была встреча посредством видеоконференции. Я признателен за данную инициативу, это было наше первое знакомство. А сегодня я рад принимать Вас. Уверен, что Вы будете чувствовать себя в Азербайджане как дома и вернетесь отсюда с приятными воспоминаниями. Еще раз добро пожаловать, желаю Вам успешного визита", - сказал глава государства.